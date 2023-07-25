انت الأن تتابع خبر صفقات الأهلي الجديدة | الاتفاق تم .. رضا سليم أهلاوي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سيكون اللاعب المغربي رضا سليم، أحدث صفقات الأهلي الجديدة، بعد أن توصل الأهلي لاتفاق مع إدارة فريق الجيش الملكي المغربي لضم اللاعب.

تقارير أكدت أن الأهلي قد وصل لاتفاق مع رضا سليم والجيش الملكي، ليكون اللاعب المغربي في صفقات الأهلي الجديدة لصيف عام 2023.

صفقة رضا سليم والأهلي

وأفادت تلك التقارير أن الصفقة ستكلف خزينة الأهلي مبلغ 2 مليون و100 ألف دولار بجانب نسبة من إعادة البيع.

بينما تقارير أخرى قالت أن نادي الجيش الملكي المغربي، قد وافق علي انضمام رضا سليم لصفوف الأهلي ويجري حاليًا الاتفاق علي بعض البنود المالية للصفقة وطريقة دفع القيمة المالية لها.

وكان الأهلي، قد أرسل عرضاً جديداً لضم المغربي رضا سليم مقابل مليون و 900 ألف دولار.. مع بعض الإضافات والبنود مثل الحوافز خلال مدة العقد (4 – 5 سنوات).

رضا سليم طلب من إدارة ناديه تسهيل عملية خروجه، بعدما ساهم في تتويج الفريق بدرع الدوري بعد غياب 15 عاما.

تفاصيل صفقة رضا سليم

النادي المغربي كان يرفض بيع اللاعب مؤخرا، ولكنه رفض التجديد وأبلغهم صراحة بعدم استمراره خلال الموسم المقبل، مع أن عقده مع النادي مستمر حتى يونيو 2024.

الجناح المغربي شارك في 39 مباراة بجميع المسابقات مع فريق الجيش الملكي، خلال الموسم الماضي ليسجل 13 هدفًا كما صنع 14 هدفًا حاسمًا.

موقع البطولة المغربي أكد أن الأهلي قد حسم، صفقة اللاعب المغربي رضا سليم، قادما من الجيش المغربي.

وأشار الموقع أن رضا سليم وقع قام بالتوقيع على عقود مبدئية للعب لمدة أربعة مواسم قادمة.

وفي حال الانتقال للقلعة الحمراء، سيكون رضا سليم سيكون ثالث لاعب مغربي يرتدي قميص الأهلي المصري، بعد وليد أزارو وبدر بانون.

