انت الأن تتابع خبر بعد تعديه على الشيبي.. هل يتم بيع حسين الشحات من الأهلي والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ترددت أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن النادي الأهلي سيقوم ببيع حسين الشحات، بعد واقع تعديه على المغربي محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز.بعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري، نشبت مشادة بين حسين الشحات ومحمد الشيبي، ليقوم لاعب الأهلي بصفع لاعب بيراميدز.

أزمة حسين الشحات والشيبي

الأهلي قام بمعاقبة لاعبه مالياً بفرض عقوبة مالية كبيرة، كما تم إيقافه مباراتين من قبل لجنة المسابقات في رابطة الأندية المحترفة.

واقعة الشيبي مع حسين الشحات فجرت غضب نادي بيراميدز، الذي أصدر بيان غاضب أدان فيه الواقعة وأعلن فيه دعمه للاعبه المغربي.

كما أثارت الواقعة غضب الصحافة المغربية، التي شنت هجوم قوي على الواقعة ووصفتها بالعنصرية ضد اللاعبين المغاربة.

تقارير أشارت أن محمد الشيبي قرر مقاضاة لاعب الأهلي عبر القضاء المصري، ورفضه للاعتذار الذي تقدم به الشحات بعد المباراة.

حسين الشحات أصدر بيان عبر حسباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أعلن فيه اعتذاره لمحمد الشيبي ولكل عناصر المنظمة الرياضية.

هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز ، رد على ما أورده حسين الشحات، في بيانه المنشور على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن تعرضه للاستفزاز من جانب محمد الشيبي، قائلاً أنه لم يحدث أي احتكاك بين الشيبي والشحات في مباراة الأهلي وبيراميدز، وأن الشيبي غادر مصابا في الدقيقة 73 أي بعد أقل من دقيقتين على نزول حسين الشحات للملعب.

حقيقة بيع حسين الشحات

مصادر من داخل النادي الأهلي، نفت ما يتردد عن نية النادي عرض حسين الشحات للبيع في الفترة المقبلة، مؤكدين أن النادي اكتفى بتوقيع العقوبة المالية على اللاعب بعد تعديه على محمد الشيبي لاعب بيراميدز.

كما أشارت مصادر أخرى، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، مستاء مما فعله الشحات لما فيه مخالفة لتقاليد ومبادئ النادي الأهلي.