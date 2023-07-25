انت الأن تتابع خبر الخور القطري يتعاقد مع الاردني سعادة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الخور القطري، مساء الإثنين، تعاقده مع نجم منتخب الأردن إبراهيم سعادة.

وتعتبر هذه التجربة الاحترافية الثانية لسعادة، الذي لعب في الشهور ال4 الماضية مع الزوراء العراقي.

وكان نادي الحسين إربد وافق لسعادة على الاحتراف مع الخور القطري حيث يرتبط اللاعب معه بعقد رسمي.

ويعتبر سعادة من أبرز نجوم كرة القدم الأردنية، وحصل على جائزة أفضل لاعب محلي الموسم الماضي. وبدأ سعادة مسيرته الكروية بفرق الفئات العمرية للوحدات، قبل أن ينتقل للجزيرة ومعه برز بشكل لافت، ليقوم نادي الحسين إربد بشراء عقده.