انت الأن تتابع خبر موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري الممتاز .. تردد القنوات الناقلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الثلاثاء 25 يوليو ، استعداداته الخاصة بمباراة المصري البورسعيدي، في أخر مباراة مؤجلة له في بطولة الدوري المصري المنتهي 2022-2023.

الأهلي والمصري البوسعيدي:

ويلعب الأهلي والمصري البورسعيدي في المباراة المؤجلة من الجولة الثلاثون من عمر الدوري الممتاز على أرضية ملعب الدفاع الجوي في محافظة الإسكندرية، مساء غداً الأربعاء الموافق 26 من يوليو الجاري.

موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري الممتاز:

وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري الممتاز:

تقوم مجموعة قنوات أون تام سبورت بنقل أحداث المباراة بصفتها الناقل الحصري للبطولة.

تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي والمصري البورسعيدي:

– القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 10853.

معدل الترميز:27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي : عرب سات

تردد القناة: 12379.

معدل الترميز 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ:⅚.

ترتيب الدوري المصري الممتاز 2022-2023:

وحصل الأهلي على بطولة الدوري المصري للمرة الثالثة والأربعون في نسحته الحالية وذلد بعد تصدره البطولة في برصيد 82 نقطة والتي جمعها من 32مباراة فقط حيث أنه فاز في 25 مباراة وتعادل في 7 مباريات والخسارة في مباراة واحدة أمام بيراميدز يوم الأحد الماضي بثلاثية نظيفة سجلها كلا من محمد عبد المنعم مدافع الأهلي بهدف في مرماه في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول، ثم سجل اللاعب فاجري لاكاي الهدف الثاني في الدقيقة 73 من عمر المباراة واختتم مصطفي فتحي ثلاثية فريق الأهرام في الدقيقة الأولي من الوقت البدل الضائع