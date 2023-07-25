بايرن ميونخ يعلن رحيل حارسه

بايرن ميونخ يعلن رحيل حارسهأعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن رحيل حارسه أليكسندر نوبل عن ملعب أليانز أرينا مُجددا، مُعارا إلى أحد أندية الدوري الألماني.

وقال النادي في بيان رسمي له اليوم، “إنه تم إعارة الحارس الألماني لمدة موسم واحد إلى شتوتجارت”.

وأمضى نوبل آخر عامين ضمن صفوف موناكو معارا من النادي البافاري، قبل عودته بنهاية الإعارة في يونيو الماضي.

ونظرا لصعوبة اللعب أساسيا، فضل صاحب الـ26 عاما الانضمام لشتوتجارت في الموسم المقبل، للحصول على فرصة اللعب بانتظام.

وسبق لنوبل اللعب في البوندسليجا بقميص شالكه، حيث خاض 46 مباراة في المسابقة، فيما خاض 76 لقاء بالدوري الفرنسي.