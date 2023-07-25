عدلي القيعي يكشف اسم المسؤول عن توتر علاقة الأهلي وبيراميدز

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رياض - احمد صلاح - كشف عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة في النادي الأهلي، عن اسم الشخص المسؤول عن توتر علاقة الأهلي وبيراميدز في الفترة الأخيرة سواء في المباريات أو المزايدة على الصفقات.وعقب مباراة الأهلي وبيراميدز الأخيرة في الدوري، حدث اشتباك بين حسين الشحات ومحمد الشيبي، ليصدر بعدها نادي بيراميدز بيان يعلن فيه التصعيد ضد لاعب الأهلي.

القيعي يكشف المسؤول عن توتر علاقة الأهلي وبيراميدز

ويرى عدلي القيعي أن ممدوح عيد، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، هو المسؤول الأول عن توتر العلاقة بين ناديي الأهلي وبيراميدز.

القيعي أكد أن ممدوح عيد ممنوع من دخول النادي الأهلي، بعد أن ساعد في هروب أحمد حسن “كوكا” ناشئ الأهلي قديما والمحترف الحالي في الدوري التركي.

وكشف عدلي القيعي، أن ممدوح عيد ذهب للأهلي على أنه خبير سبق له العمل في نادي آرسنال الإنجليزي أثناء فترة رئاسة حسن حمدي للقلعة الحمراء.

ثم أضاف القيعي أن ممدوح عيد بعد ما كان يدعي أنه خبير قادم من إنجلترا ، وافق أن يعمل في منصب إداري في قطاع الناشئين.

وكشف رئيس شركة الكرة في الأهلي، أن ممدوح عيد، سهل هروب أحمد حسن “كوكا”، للخارج من أجل الحصول على عمولة، مما دفع بحسن حمدي رئيس النادي الأهلي وقتها بمنعه نهائيا من دخول القلعة الحمراء.

وأوضح القيعي أن ممدوح عيد دائما ما يحمل شعور سلبي في اتجاه النادي الأهلي، وأن دائما ما تكون مصلحته ضد مصلحة الكيان الأحمر.

وشدد القيعي على أن الأهلي لن يقبل باستمرار هذا الوضع، ووجه كلامه إلى ممدوح عيد بعدم استغلال مكانته في نادي بيراميدز بما يضر الأهلي.

وأكد عدلي القيعي على أنه يثق تماماً أن ما يفعله ممدوح عيد مع الأهلي، ليست هى رؤية سالم الشامسي مالك نادي بيراميدز.