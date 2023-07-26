انت الأن تتابع خبر انجاز لميسي في أول مشاركة أساسية مع إنتر ميامي والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي، هدفين في الشوط الأول وصنع هدفا في الشوط الثاني، ليقود إنتر ميامي لفوز ساحق 4-صفر على أتلانتا يونايتد، ليصعد إلى مرحلة خروج المغلوب في كأس الدوري الأميركي-المكسيكي لكرة القدم الليلة الماضية.

وبعد نزوله بديلا وتسجيله هدف الفوز في ظهوره الأول مع إنتر ميامي، الجمعة، لم يهدر القائد الجديد للفريق أي وقت في مشاركته الأساسية الأولى مع النادي المنافس في الدوري الأميركي.

وتلقى النجم الأرجنتيني الفائز بكأس العالم 2022، تمريرة طويلة من زميله السابق في برشلونة سيرجيو بوسكيتس، وبعد أن ارتطمت تسديدته بالقائم في البداية، تابع ميسي الكرة في الشباك، ليضع إنتر ميامي في المقدمة في الدقيقة الثامنة، وسط صيحات الفرحة من جماهير الفريق صاحب الضيافة.

وأضاف ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 22 بعد تمريرة من زميله روبرت تايلور، الذي سجل ثنائية بنفسه، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وبهذا الفوز حسم إنتر ميامي صدارة مجموعته في البطولة.

وبعد التسجيل، توقف ميسي وأشار من الملعب إلى مالك الفريق، ديفيد بيكهام، الذي كان يشاهد المباراة.

وقوبلت هذه الإيماءة بابتسامة عريضة من نجم مانشستر يونايتد السابق، الذي ساعد في استقطاب ميسي للعب في الدوري الأميركي.

وجاءت أفضل فرصة لأتلانتا لهز الشباك من ركلة جزاء متأخرة، سددها تياغو ألمادا، لكن دريك كالندر حارس إنتر ميامي حافظ على نظافة شباكه.

وتعانق ميسي ومواطنه الأرجنتيني ألمادا عندما خرج ميسي في الدقيقة 78، وتبادلا القمصان بعد المباراة.

وكان ميسي، الحائز على الكرة الذهبية 7 مرات، قد سجل هدفا من ركلة حرة في الوقت بدل الضائع، خلال مباراته الأولى مع إنتر ميامي ليقوده للفوز 2-1 على كروز أزول، الجمعة الماضي.