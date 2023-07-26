انت الأن تتابع خبر انطلاق فعاليات مهرجان جرش في دورته الـ37 مساء الأربعاء والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تنطلق اليوم الأربعاء 26 تموز 2023 فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ37 في المسرح الشمالي بمدينة جرش الاثرية بتوليفة غنائية من كبار المغنيين الأردنيين والعرب، التي ستقام في المدينة الأثرية في جرش، وفي مدينة عمان وبعض المحافظات، خلال الفترة ما بين 26 تموز وحتى 5 آب، تحت شعار «ويستمر الفرح».

ويفتتح المهرجان فعالياته رسمياً، مساء اليوم بحفل بعنوان «نهر الذهب»، وهو عمل فني غنائي استعراضي متعدد الوسائط، يصور مدينة جرش عبر التاريخ، وذلك من خلال لوحات فنية استعراضية بمشاركة 100 فنان وفنانة، تعكس الحضارات المتعاقبة على المدينة.