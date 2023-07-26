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رياض - احمد صلاح - يخوض الأهلي مساء اليوم الأربعاء الموافق 26 يوليو الجاري، آخر مبارياته في بطولة الدوري المصري الممتاز التي حسمها لصالحه في الأيام الماضية أمام المصري البورسعيدي، حيث أنها تعتبر مباراة تحصيل حاصل للفريقين.

الأهلي والمصري البورسعيدي:

وتقام مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي المؤجلة من الجولة الثلاثون من عمر بطولة الدوري المصري، على أرضية ستاد برج العرب في محافظة الإسكندرية.

موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري الممتاز:

ويلتقي الفريقين في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري الممتاز:

قنوات أون تام سبورت سوف تقوم أحداث المباراة بصفتها الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري البورسعيدي.

تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي والمصري البورسعيدي:

– القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 10853.

معدل الترميز:27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي : عرب سات

تردد القناة: 12379.

معدل الترميز 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ:⅚.

تدمير حلم الأهلي:

وقام لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بيراميدز بتدمير حلم الأهلي بشأن حسم بطولة الدوري المصري للمرة الثالثة والأربعون في تاريخه بدون هزيمة حيث أمطر لاعبو فريق الأسيوطي سابقاً شباك حارس المراد الأحمر بثلاثية نظيفة يوم الأحد الماضي والتي سجلها كلا من محمد عبد المنعم مدافع الأهلي بهدف في مرماه في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول، ثم سجل اللاعب فاجري لاكاي الهدف الثاني في الدقيقة 73 من عمر المباراة واختتم مصطفي فتحي ثلاثية فريق الأهرام في الدقيقة الأولي من الوقت البدل الضائع