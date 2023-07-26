انت الأن تتابع خبر كأس النخبة ومشاركة الزمالك .. أزمة جديدة بين الأهلي واتحاد الكرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قرر اتحاد الكرة المصري، إطلاق بطولة جديدة وهى كأس النخبة والتي ستكون بديلة لكأس السوبر التي كانت تجمع بين بطلي الدوري الممتاز وكأس مصر.البطولة الوليدة التي تم إطلاق مسمى كأس النخبة عليها، وستجمع أربع فرق وهم بطل الدوري الممتاز، بطل كأس مصر، بطل كأس الرابطة ووصيف الدوري الممتاز.

أزمة بين اتحاد الكرة والأهلي

وبدأت الأزمة بين الأهلي واتحاد الكرة، مع الحديث حول أحقية الزمالك المشاركة في بطولة كأس النخبة المستحدثة والتي ستكون بديلة لكأس السوبر.

الزمالك كان قد اعتذر عن خوض النسخة الأخيرة من كأس السوبر المصري، وشارك بيراميدز بدلاً منه، وتم توقيع عقوبة وقتها على الفريق الأبيض بالاستبعاد عن المشاركة في بطولة السوبر التالية وغرامة 500 ألف جنيه.

مشاركة الزمالك في بطولة كأس السوبر المصري

إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، كشف في تصريحات صحفية، حقيقة رفع عقوبة الحرمان من المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري للموسم المقبل من على نادي الزمالك.

وأوضح الكومي أن الموسم الجديد سيشهد إقامة بطولتين، البطولة الأولى هى بطولة السوبر المصري بشكلها العادي، ولن يشارك فيها الزمالك بسبب عقوبة المنع من خوض نسخة واحدة من البطولة بعد الاعتذار عن السوبر المصري الأخير.

بينما البطولة الأخرى ستكون بطولة النخبة، والتي ستتكون من 4 فرق، ويحق للزمالك المشاركة فيها بشكل طبيعي إذا توج بكأس مصر لموسم 2022/2023.

وفي بطولة كأس مصر، وصل الزمالك وبيراميدز إلى نصف نهائي البطولة، في انتظار الأهلي الذي سيلعب مع فريق الداخلية، والفائز بينهما سيقابل فريق المصري في ربع النهائي الآخر، ثم يتأهل أحدهم لمواجهة إنبي في نصف النهائي الآخر.

وكان الإعلامي محمد شبانية، قد قال أن إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب المشرف العام على ملف الكرة، قد ناقشت قرارات سرية في منتهى الأهمية أبرزها، نية الإدارة عدم خوض كأس السوبر الجديد “النخبة” إذا شارك الزمالك فيه.