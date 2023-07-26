انت الأن تتابع خبر. وشم ذراع مدرب بيراميدز.. كشف المستور عن جنسية المدرب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انشغلت مواقع التواصل الاجتماعي، حول وشم ذراع مدرب بيراميدز، والذي ظهر في لقطة سريعة بالكاميرا، خلال مباراة الأهلي وفريق بيراميدز الأخيرة بالدوري.وشم ذراع مدرب بيراميدز، ظهر للجميع وكأنه وشم باللغة العبرية، مما دفع الجميع للاستفسار عن جنسية المدرب وهل هو من دولة إسرائيل، خاصة وأن أحد الإداريين في الفريق قام بتغطية ذراع المدرب عندما كانت الكاميرا متوجة له.

حقيقة وشم ذراع مدرب بيراميدز

مدرب بيراميدز الذي أثار الضجة في منصات التواصل الاجتماعي، هو المدرب البرتغالي فيليب أليكساندر المدرب العام في جهاز البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز.

أليكساندر هو لاعب كرة سابق في البرتغال ويبلغ من العمر 44 عاما، وسبق له خلال مسيرته أن لعب في صفوف العديد من الأندية البرتغالية مثل بوافيشتا، وفيرينسي، وباكوس فيريرا، وديسبورتيفو أفيش، ثم اعتزل كرة القدم في عام 2014 وبدأ عمله في مجال التدريب وذلك حسب ما تم كشفه في بيان صادر من المركز الإعلامي بنادي بيراميدز.

جنسية مدرب بيراميدز

مثل منتخب البرتغال في منتخبات الأعمار السنية المختلفة ، حيث كان يلعب في الوسط المدافع، ولعب مع منتخبات البرتغال بداية من 15 وحتى 21 سنة.

وكمدرب، عمل في أكثر من فريق برتغالي من بينهم باكوس فيريرا كمدرب فريق الشباب تحت 19 سنة، والفريق الثاني بنفس النادي، ثم عمل في الجهاز الفني لنادي ماريتيمو البرتغالي، ويعمل مع البرتغالي باتشيكو في بيراميدز كمدرب عام للفريق.

الوشم ليس باللغة العبرية، إنما مكتوب على أيدي المدرب بالأرقام في اللغة الرومانية القديمة، في إشارة لتواريخ ميلاد والده وأمه وابنه وكذلك تاريخ ميلاد والده الروحي.

الوشم بالأرقام الرومانية القديمة، جاء على النحو التالي: ‏MCMXXXVII XII X ‏MCMLI II XVIII ‏MCMXLV V XX.