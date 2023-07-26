انت الأن تتابع خبر ميسي يواصل التألق مع إنتر ميامي الأمريكي.. اتفرج أهداف ليو في مرمى أتلانتا يونايتد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - واصل النجم الأرجنتيني ليو ميسي، التألق مع فريقه الجديد إنتر ميامي الأمريكي، ليقوده للفوز على فريق أتلانتا يونايتد في لقاء جمع بين الفريقين ضمن منافسات بطولة كأس الدوريات الأمريكية.النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تألق في اللقاء، بتسجيل هدفين لفريقه على أرضية استاد درف بنك.

اهداف ميسي في مباراة إنتر ميامي

ميسي افتتح التسجيل لفريق الأمريكي في الدقيقة التاسعة، بعد الانفراد بحارس المرمى وسدد لكن الكرة ارتدت من القائم ليضعها النجم الأرجنتيني بسهولة في المرمى.

ليو عاد وسجل من جديد الهدف الثاني في الدقيقة 22 من زمن المباراة، ليكون هدفه الثالث لفريقه الجديد إنتر ميامي خلال 58 دقيقة لعب.

الأسطورة الأرجنتيني بهدفيه في مرمى أتلانتا يونايتد وصل للهدف رقم 810 في مسيرته وبات على بعد 26 هدف ليكون الهداف التاريخي لفريق إنتر ميامي الذي يملكه النجم الإنجليزي السابق دافيد بيكهام.

هدف إنتر ميامي الثالث، تم تسجيله في الدقيقة 44 بركلة من النجم روبرت تايلور بعد تمريرة رائعة من الأرجنتيني ليونيل ميسي، لينتهي الشوط الأول بتقدم الانتر بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

ميسي قاد هجمة مرتدة ، ثم تبعها تمريرة لتايلور ليضعها في الشباك دون عناء، محرزا الهدف الرابع.

أسطورة برشلونة السابق وصل إلى 358 تمريرة حاسمة في مسيرته الحافلة في الملاعب.

ليو غادر المباراة في الدقيقة 78 وسط تصفيق حاد من الجمهور، ليحل محله روبي روبنسون، وأكدت تقارير أنه من طلب المغادرة بسبب شعوره بالإجهاد.

وكان ميسي قد انتقل لصفوف إنتر ميامي الأمريكي في الانتقالات الصيفية الجارية بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

جميع ما قدمه الاسطورة ليو ميسي امام اتلانتا يونايتد