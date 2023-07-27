انت الأن تتابع خبر. أردنيان يتصدران تصنيف اتحاد الكاراتيه الدولي .. صور والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تصدر الأردنيان، الدكتور عبدالرحمن المصاطفة ومحمد الجعفري، تصنيف اتحاد الكاراتيه الدولي.

وبشكل عام، احتل اللاعبون الأردنيون مراكز متقدمة في التصنيف الدولي للكراتيه لشهر تموز 2023.

وفي التفاصيل فإن البطل الاولمبي الدكتور عبدالرحمن المصاطفة تصدر التصنيف الدولي لوزن - 67 كغم، فيما حل البطل محمد الجعفري في المركز الثاني لوزن -84 كغم .

وجاء عبدالله حماد في المركز الخامس لوزن -60 كغم، واحتل حسن المصارو المركز الثامن لوزن -75 كغم .

ويأتي ذلك بعد المشاركة والنتائج المميزه في بطولة اسيا حيث حصل منتخبنا على ذهبيتين و فضية و 3 برونز.