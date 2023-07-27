انت الأن تتابع خبر الأردن بالمجموعة السابعة بتصفيات كأس العالم .. نتائج القرعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حل المنتخب الأردني لكرة القدم "النشامى" في المجموعة السابعة بالتصفيات المزودجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم وكأس آسيا إلى جوار السعودية، طاجكستان، الفائز من باكستان وكمبوديا.



وأسفرت قرعة الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، التي أقيمت اليوم الخميس في كوالالمبور، عن مواجهات من العيار الثقيل للمنتخبات العربية.



وأوقعت القرعة منتخب السعودية في المجموعة السابعة رفقة شقيقه الأردني مع طاجيكستان والفائز من مباراة كمبوديا وباكستان في الدور الأول.



كما يلتقي المنتخبان الإماراتي والبحريني في التصفيات، حيث أوقعتهما القرعة في المجموعة الثامنة مع الفائز من مباراتي (اليمن ضد سريلانكا) و(نيبال ضد لاوس).



وتتكرر المواجهات العربية في المجموعة التاسعة، حيث يتواجد لبنان مع فلسطين برفقة كل من أستراليا، والفائز من مباراة المالديف ضد بنجلاديش.





وتم تقسيم آخر 20 منتخبا في التصنيف إلى 10 أزواج، حيث يلعب كل منتخب مباراتين (ذهابا وإيابا) في 12 و17 أكتوبر/تشرين أول المقبل على التوالي، ليتأهل 10 فائزين إلى الجولة الثانية، حيث سيكون بانتظارهم 26 منتخبا آسيويا.



وفي المرحلة الثانية وبعد تأهل 10 منتخبات ينضمون إلى 26 منتخبا، ليتم تقسيم الـ36 منتخبا على 9 مجموعات، للتنافس بنظام الدوري المجزأ ذهابا وإيابا، خلال الفترة من نوفمبر/تشرين ثان 2023 ويونيو/حزيران 2024.



ويتأهل المتصدر والوصيف من المجموعات التسع (18 منتخبا) إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم، وفي نفس الوقت سيحسمون أماكنهم في نهائيات كأس آسيا "السعودية 2027".



ويخوض الـ18 منتخبًا المتأهلين من الدور الثاني، المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم، حيث سيتم توزيعهم على 3 مجموعات تضم كل مجموعة 6 منتخبات، وستقام قرعة خاصة بتلك المرحلة في العام المقبل.



ومن الدور الثالث، يتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، في حين سيتم تحديد المقعدين المتبقيين من خلال الدور الرابع، وسيكون هناك مقعد تاسع متاح من خلال التأهل إلى الملحق العالمي.

