ريال مدريد يهزم مانشستر يونايتد بثنائية

ريال مدريد يهزم مانشستر يونايتد بثنائيةقاد لاعب كرة القدم الإنجليزي الدولي جود بيلينجهام فريقه الجديد ريال مدريد الإسباني، إلى الفوز الثمين بثنائية نظيفة على مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم الخميس، في جولة الأبطال الودية، المقامة حاليًّا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأكَّدت المباراة مجددًا على حاجة مانشستر يونايتد إلى التعاقد مع مهاجم فعّال لاستغلال الفرص التي تسنح للفريق، وذلك قبل خوض فعاليات الموسم الجديد.

ومُنِي مانشستر يونايتد بالهزيمة على استاد "إن آر جي" في هيوستن، ضمن استعداداته للموسم الجديد.

وافتتح بيلينجهام التسجيل بلمسة رائعة أنهى بها هجمة خطيرة لفريقه في الدقيقة السادسة، وأضاف زميله خوسيلو الهدف الثاني للريال بتسديدة أكروباتية مميزة في الدقيقة 89.

وجاءت لمانشستر يونايتد عدة فرص في المباراة، لكنه لم يستطع هز الشباك من 14 تسديدة على مرمى الريال، ليؤكد استمرار المشكلة التي عانى منها في الموسم الماضي، والتي تتعلق بعدم وجود المهاجم القناص الذي يستطيع حسم هذه الفرص.