أرسنال يضرب برشلونة بخماسية ودياً
واصل فريق أرسنال الإنجليزي استعداداته القوية للموسم الجديد بفوز ثمين ومثير 5-3 على برشلونة الإسباني الليلة الماضية، ضمن فعاليات جولة الأبطال الودية، المقامة حاليًّا بالولايات المتحدة الأمريكية.
وقلب أرسنال تأخره مرتين إلى التعادل قبل تحقيق الفوز الثمين على برشلونة بطل الدوري الإسباني على استاد "صوفي" في كاليفورنيا.
وتقدم برشلونة مرتين بهدفين سجلهما روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا في الدقيقتين السابعة و34، وتعادل أرسنال في المرتين بهدفين سجلهما بوكايو ساكا وكاي هافيرتز في الدقيقتين 13 و43 لينتهي الشوط الأول بالتعادل 2-2.
وفي الشوط الثاني، تقدم أرسنال على برشلونة بهدفين سجلهما لياندرو تروسارد في الدقيقتين 55 و78، ورد برشلونة بهدف أحرزه فيران توريس في الدقيقة 88، ولكن أرسنال اختتم التسجيل في المباراة بالهدف الخامس، الذي سجله فابيو فييرا في الدقيقة 89.
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