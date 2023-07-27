انت الأن تتابع خبر أبو عابد: الأخطاء واردة بكرة القدم واهدارنا الفرص والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قال الكابتن جمال أبو عابد المدير الفني لنادي الفيصلي ، اليوم الخميس ، ان الأخطاء واردة في كرة القدم وتعرضنا لبعض الأخطاء الفنية واهدار بعض الفرص المحققة في مباراة الذهاب امام نادي الوحدات .

واضاف ابو عابد خلال المؤتمر الصحفي الذي اقيم على هامش مُباراة الإياب من بطولة كأس السوبر ، ان أفضل حراس العالم يخطئون ولدينا ثقة بمهدي خليل وكافة لاعبي الفيصلي.

واشار ابو عابد الى ان اللاعب عبيدة السمارنة انخرط بتدريبات الفريق وجاهز للمشاركة وكذلك يوسف أبو جلبوش، فيما سنقرر لاحقا طبيعة مشاركة رفيق الكامرجي كأساسي أو ضمن فترات المباراة.

وتابع ان المدير الفني يتحمل كامل المسؤولية والفيصلي كان أفضل خلال الشوط الأول وعلى فترات ضمن الشوط الثاني من مباراة الذهاب.

ونوه الى ان الفيصلي توفق بالتعاقد مع رفيق الكامرجي هداف الدوري التونسي و نأمل أن يساعد الفريق خلال منافسات الموسم القادم.

وتابع أن إدارة النادي وضحت الأخطاء التحكيمية التي حدثت خلال المباراة السابقة وناقشتها مع الاتحاد الأردني لكرة القدم، ونحن كفريق نبتعد عن هذه المواضيع ونضع تركيزنا في تقديم أفضل أداء في الملعب.

وقال ابو عابد ، أنا لا أهرب من عملي، ولدي مقعد كمشجع فيصلاوي بالإضافة لمقعدي كمدير فني للنادي الفيصلي.

واشار الى ان دكة الفيصلي مميزة ونمتلك ٢٨ لاعبا جميعهم بنفس الأهمية وجاهزين لتمثيل الفيصلي دائماً.

واضاف ، ما زال أمامنا عدة بطولات ننافس عليها ونأمل أن تكون مباراة الغد من نصيب الفيصلي وهدفنا تحقيق الفوز.