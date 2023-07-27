انت الأن تتابع خبر تفاؤل بقدرة النشامى على بلوغ المونديال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أدى الشارع الرياضي المحلي تفاؤله، بقدرة المنتخب الوطني لكرة القدم على بلوغ مونديال 2026 بعد أن وضعت القرعة المنتخب في مجموعة متوازنة.



وشهد مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في ماليزيا اليوم الخميس، اجراء قرعة الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027، حيث جاء المنتخب في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات السعودية وطاجكستان، والفائز من مباراة باكستان وكمبوديا.



وتنص التعليمات على تأهل أول وثاني المجموعة إلى الدور الثالث من البطولة، بحيث يصل المتأهلون إلى الدور الثالث مباشرة إلى كأس آسيا 2027، ثم تقسم الفرق المتأهلة إلى الدور الثالث على 3 مجموعات، وكل مجموعة تضم 6 منتخبات، يتأهل أول وثاني المجموعة إلى كأس العالم 2026 مباشرة، في حين سيجري تحديد المقعدين المتبقيين من خلال الدور الرابع، وسيكون هناك مقعد تاسع متاح من خلال التأهل إلى الملحق العالمي.



ووصف مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم المغربي الحسين عموتة قرعة المنتخب في تصفيات كأس العالم 2026 بـ "المتوازنة"، مؤكداً أن هدف المنتخب بلوغ نهائيات كأس العالم، وأهمية العمل بجهد كبير ومتواصل لضمان تخطي الدور الثاني من التصفيات وحجز مقعد مبكر في المرحلة الحاسمة، لتعزيز فرص الوصول إلى المونديال والعبور إلى نهائيات آسيا 2027.



وقال المدرب خالد الخطيب إن الفرصة متاحة أمام المنتخب لبلوغ المونديال لأول مرة في تاريخه، لافتا إلى أن التفاؤل موجود بقدرة المنتخب على بلوغ المونديال، ولاسيما في ظل وجود لاعبين متميزين.



المشجع الدكتور حسان عبدالمجيد، قال إن المنتخب قادر على التأهل للدور الثالث برفقة المنتخب السعودي، ثم تبدأ رحلة البحث عن التأهل للمونديال، معتبرا أن الأمور تصب في مصلحة المنتخب القادر على تحقيق حلم الشارع المحلي ببلوغ المونديال.



بدوره، أكد عضو الإدارة السابق لنادي الحسين إربد محمود الرشدان أن الكرة الأردنية تضم حاليا نخبة من النجوم القادرين على تحقيق إنجازات جديدة للكرة الأردنية، مشيرا إلى أن اتحاد الكرة بقيادة سمو الأمير علي بن الحسين قادر على بلوغ المونديال والمنافسة على لقب كاس آسيا