باريس يسقط بثلاثية أمام أوساكا
تعرض فريق باريس سان جيرمان الفرنسي للخسارة أمام نظيره فريق سيريزو أوساكا الياباني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن معسكر تدريبي فى جولته التحضيرية لموسم 2023-2024.
وافتتح هوجو إيكيتيكي التسجيل لباريس سان جيرمان في الدقيقة 17، ثم تعادل جوردي كرو للفريق الياباني بالدقيقة 22.
وأضاف فيتور فيريرا هدفًا ثانيًا لباريس سان جيرمان، بالدقيقة 49، وأدرك سوتا كيتانو التعادل لأوساكا في الدقيقة 67، ونجح شينجي كاجوا فى تسجيل الهدف الثالث لأوساكا وذلك فى الدقيقة 79 من عمر المباراة.
وغاب نجم الفريق كيليان مبابي عن باريس سان جيرمان، حيث تم استبعاده من القائمة بقرار من النادي، بسبب رغبته فى الرحيل عن صفوف الفريق الباريسي إلى صفوف ريال مدريد.
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