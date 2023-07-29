انت الأن تتابع خبر القنوات الناقلة للبطولة العربية للأندية 2023.. وموعد مباريات الزمالك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع بداية مباريات البطولة العربية للأندية 2023 التي أطلق عليها رسمياً فى نسخة هذا العام بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023 المقامة في المملكة العربية السعودية، ازدادت عملية البحث من قبل الآلاف من المواطنين في مصر والوطن العربي والعالم أجمع، وخلال التقرير المفصل سنتعرف على القنوات الناقلة للبطولة العربية للأندية 2023 وموعد مباريات الزمالك.

البطولة العربية للأندية 2023

الكثير من المواطنين في مصر والوطن العربي، يبحثون عن البطولة العربية للأندية 2023 والتى أطلق عليها رسمياً فى نسخة هذا العام بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، والذي يضم مجموعة من الفرق وهي الزمالك والنصر السعودي والشباب والنصر.

تقوم البطولة العربية للأندية بتقسيم الأندية إلى 4 مجموعات، كل مجموعة تحتوي على 4 فرق تلتقي بعضها البعض مرة واحدة، ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني إلى ربع النهائي.

القنوات الناقلة للبطولة العربية 2023

الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية يبحثون عن القنوات الناقلة للبطولة العربية 2023، حيث أعلنت قنوات SSC السعودية أنها الناقل الحصرى لكأس الملك سلمان للأندية فى الوطن العربى.

تردد قنوات SSC عبر قمر نايل سات

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

الاستقطاب: عمودى

تردد قنوات SSC عبر القمر عرب سات

التردد: 11747

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 2/3

الاستقطاب: عمودي

تردد قنوات SSC عبر القمر الصناعي بدرسات

التردد: 12418

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3 أو ¾

الاستقطاب: عمودى

تردد قنوات ssc الناقلة للبطولة العربية على نايل سات

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قنوات ssc الجديد على عرب سات

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: – 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قناة ssc على بدر سات

التردد 12418.

استقطاب أفقي.

ومعامل ترميز 27500.

ومعامل تصحيح الخطأ 2/3 أو 3/4.