انت الأن تتابع خبر قصة مريم مصطفى لاعبة طائرة الزمالك.. اتهمت الأهلي بالتزوير والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا حديث يعلو دخل رياضة الكرة الطائرة في مصر، فوق قصة مريم مصطفى لاعب فريق الطائرة سيدات بنادي الزمالك وقصة عقدها مع النادي الأهلي والذي فصل فيه الطب الشرعي.الطب الشرعي أثبت زيف ادعاء اللاعبة مريم مصطفى بشأن تزوير العقد مع النادي الأهلي، وأصبحت مطالبة بتسديد مبلغ 3 مليون جنيه للقلعة الحمراء.

قصة مريم مصطفى لاعب الزمالك وتزوير العقد

بدأت القصة عندما أعلن الأهلي، في عام 2022 قيد اللاعبة مريم مصطفى، ضمن قائمة سيدات الطائرة بالنادي استعداداً للموسم الجديد، بالرغم من قيام نادي الزمالك بالأمر ذاته بعد تعاقدها مع القلعة البيضاء.

لكن اللعبة وهى أبنة هناء حمزة نجمة الأهلي السابقة وعضو اتحاد الكرة الطائرة المصري، قالت أن العقد الذي قدمه الأهلي مزور من قبل مسئولي القلعة الحمراء.

مسئولي الأهلي أكدوا أن مريم مصطفى، قامت بالتوقيع على عقود التجديد للنادي لمدة 4 مواسم مقبلة بشكل موثق بالصوت والصورة والفيديو التي ظهرت فيه أثناء التوقيع بالكتابة والبصمة في حضور والدتها وكذلك حضور العامري فاروق نائب رئيس النادي وخالد مرتجي أمين الصندوق.

عقود الأهلي مع اللاعبه اللاعبة تم اعتمادها وتوثيقها من جانب اللجنة الأولمبية، ومع وجود شرط جزائي بناء على رغبتها في وضع بند يتيح لها الرحيل في حالة حصولها على منحة دراسية بالخارج،

وأكد مسئولي الأهلي وقتها أن مريم مصطفى لم تقدم أي طلب يفيد برغبتها في الرحيل عن النادي، وإنها لا تملك استغناء أو إخلاء طرف من الأهلي كما تدعي والدتها هناء حمزة.

وقام النادي الأهلي بتقديم حافظة مستندات تحتوي على 200 مستند إلى الجهات المختصة، مع التمسك بحق النادي القانوني والجنائي فيما يخص تصريحات هناء حمزة التي وجهت فيها الاتهامات للنادي بالتزوير في محررات وعقود رسمية بخلاف الحقيقة.

هناء حمزة لاعبة فريق الكرة الطائرة بالنادي الأهلي سابقًا، ونائب رئيس الاتحاد المصري للعبة، بسبب عقد بنتها مع الأهلي، قامت بشن هجوم حاد على مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، مؤكدة على أنه يتم اغتيالها معنويًا هي وأسرتها.

الأهلي قام بتقديم بلاغ إلى النائب العام، ضد هناء حمزة، نائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة؛ لتجاوزها في حق النادي عبر وسائل الإعلام، وقيامها بتوجيه اتهامات باطلة للنادي بالتزوير في عقد ابنتها مريم مصطفى.

وقام اتحاد كرة الطائرة بإيقاف مريم مصطفى بعد توقيعها لناديا الأهلى والزمالك مع غرامة 100 ألف جنيه والإيقاف 4 شهور.

اتحاد الطائرة المصري قرر أيضاً أنه نه في حال إقرار النيابة العامة ثبوت عدم تزوير عقد مريم مصطفى يترتب على ذلك، ستقوم اللاعبة بدفع مبلغ الشرط الجزائي بـ 3 مليون جنية و في حال إقرار النيابة العامة ثبوت تزوير عقد مريم مصطفى مع النادي الأهلي ستنتقل اللاعبة للزمالك بدون شروط جزائية.