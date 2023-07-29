انت الأن تتابع خبر نتائج مباريات اليوم كأس الملك سلمان.. الزمالك يفوز بالأربعة والرجاء يعود من تأخره وتعادل النصر والشباب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتهت مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس الملك سلمان للأندية “ البطولة العربية للأندية“، بعد أن أقيمت اليوم الجمعة أربع مباريات.وكانت بطولة كأس الملك سلمان للأندية، قد انطلقت أمس الخميس 27 يوليو بمشاركة 16 نادي عربي، وتستمر البطولة المقامة في المملكة العربية السعودية حتى 12 أإسطس المقبل.

نتائج مباريات اليوم كأس الملك سلمان

فريق الرجاء المغربي استطاع تحويل تأخره أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري، للفوز بهدفين لهدف.

الفريق الجزائري تقدم عن طريق معاذ حداد في الدقيقة العاشرة، ثم جاء التعادل عن طريق يسري بوزوق في الدقيقة 57.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، يسجل بوشعيب عراسي هدف الفوز للرجاء المغربي والحصول على النقاط الثلاث.

الوحدة الإماراتي تحت قيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، حقق الفوز بهدفين لهدف على حساب الكويت الكويتي.

وحقق الزمالك أكبر نتيجة في كأس الملك سلمان للأندية حتى الآن، باكتساحه لفريق الاتحاد المنسيتري التونسي برباعية نظيفة.

رباعية الزمالك سجلها كل من سيف الجزيري ، أحمد سيد “زيزو” وهدفين لسيد عبد الله “نيمار”.

هدفي الفريق الإماراتي سجلهم سهيل المنصوري وجواو بيدور بينما سجل للكويت أحمد الظفيري.

ديربي الرياض في كأس الملك سلمان للأندية، انتهى بين النصر والشباب السعوديان بالتعادل السلبي، في لقاء شارك فيه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كبديل.

ترتيب المجموعات في كأس الملك سلمان

المجموعة الأولى

1- الاتحاد السعودي 3 نقاط

2- الشرطة العراقي 3 نقاط

3- الترجي التونسي بلا نقاط

4- الصفاقسي التونسي بلا نقاط

المجموعة الثانية

1- الهلال السعودي نقطة واحدة

2- الأهلي طرابلس الليبي نقطة واحدة

3- الوداد المغربي نقطة واحدة

4- السد القطري نقطة واحدة

المجموعة الثالثة

1- الزمالك المصري 3 نقاط

2- النصر السعودي نقطة واحدة

3- الشباب السعودي نقطة واحدة

4- الاتحاد المنستيري التونسي نقطة واحدة

المجموعة الرابعة

1- الرجاء المغربي 3 نقاط

2- الوحدة الإماراتي 3 نقاط

3- شباب بلوزداد الجزائري بلا نقاط

4- الكويت الكويتي بلا نقاط