استبعاد يوفنتوس من المسابقات الأوروبية

استبعاد يوفنتوس من المسابقات الأوروبيةاستبعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يوفنتوس الإيطالي من مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي لموسم 2023-2024؛ بسبب فشله في الامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف.

وقال الاتحاد في بيان له اليوم السبت: إنه بالإضافة إلى استبعاده من المشاركة في مسابقة كونفرنس ليغ الموسم المقبل، تم تغريم نادي "السيدة العجوز" 20 مليون يورو، بينها عشرة ملايين مع وقف التنفيذ.

وأضاف: إنه سيتم تطبيق الغرامة الإضافية البالغة عشرة ملايين فقط إذا كانت السنوات المالية للأعوام 2023 و2024 و2025 لا تفي بمتطلبات المحاسبة التي وضعتها المؤسسة.

بدوره قال نادي يوفنتوس في بيان صحفي نُشر على موقعه الإلكتروني: إنه "قبل هذا القرار بالتنازل عن الاستئناف مستبعدا صراحة -باعتراف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم- أن هذا قد يشكل اعترافًا بأي مسؤولية تجاه نفسه".