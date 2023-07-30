انت الأن تتابع خبر مانشستر يونايتد يضم لاعبا عمره 20 عاما بـ92 مليون دولار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ذكرت شبكة "سكاي سبورتس"، ليل السبت الأحد، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي توصل إلى اتفاق مع نادي أتالانتا الإيطالي، للتعاقد مع مهاجمه الدنماركي راسموس هويلوند.



وقالت إن الصفقة بشكل مبدئي تشمل مبلغ 64 مليون جنيه إسترليني (82 مليون دولار)، مع وجود مكافآت تبلغ 10 ملايين دولار.



ودخل أتالانتا المفاوضات مطالبا بمبلغ 99 مليون دولار.



وكانت الشبكة الإخبارية الرياضية أفادت في وقت سابق بأن راسموس هويلوند البالغ من العمر (20 عاما) كان يفضل الانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي وليس إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.



ووافق المهاجم الدولي الدنماركي على عقد يمتد لـ5 سنوات مع "الشياطين الحمر"، مع خيار التجديد 12 شهرا إضافيا.



وهويلوند ثالث صفقة لفريق "الشياطين الحمر" خلال فترة الانتقالات الصيفية، إذ تعاقد قبله مع:



لاعب وسط تشلسي مايسون ماونت.

الحارس الكاميروني أندريه أونانا قادماً من إنتر الإيطالي.

وحسب ما ورد، وافق المهاجم البالغ 20 عاماً على شروط صفقة مدتها خمس سنوات مع خيار التجديد لموسم اضافي.



ويحرص مدرب يونايتد الهولندي، إريك تن هاغ، على تعزيز خياراته الهجومية بعد موسم افتقر فيه فريقه إلى النجاعة التهديفية، وفق "فرانس برس".



واحتل يونايتد المركز الثالث في الدوري، إلا انه لم يسجل سوى 58 هدفا، أي 36 هدفا أقل من جاره اللدود سيتي بطل البرميرليغ وأوروبا.



وانضم هويلوند إلى أتالانتا في أغسطس 2022، قادما من شتورم غراتس النمساوي لقاء صفقة بلغت 19 مليون دولار، وسجل 10 أهداف في 34 مباراة الموسم الماضي.



ويستهل يونايتد الموسم الجديد بلقاء على أرضه ولفرهامبتون في 14 أغسطس المقبل.