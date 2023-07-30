انت الأن تتابع خبر غوارديولا يعلق على انتقال محرز للدوري السعودي والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - اعتبر مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، أن السعودية "غيرت شكل سوق الانتقالات في إطار سعيها لتأسيس دوري قوي"، وذلك تعليقا على انتقال الجزائري رياض محرز من "السيتي" إلى أهلي جدة.

وانضم محرز، الذي أحرز 78 هدفا في فترته المليئة بالألقاب مع مان سيتي، إلى الفريق العائد إلى دوري المحترفين السعودي أمس الجمعة.

وقدرت وسائل إعلام الصفقة بنحو 35 مليون يورو بالإضافة إلى خمسة ملايين مكافآت.

ورد غوارديولا عند سؤاله عما إذا كان يرغب في بقاء محرز مع مان سيتي "بالتأكيد. استمتعت بالعمل معه. وعلاقتنا كانت استثنائية...".

وأضاف: "السعودية غيرت شكل سوق الانتقالات. قبل عدة أشهر كان كريستيانو (رونالدو) هو الوحيد الذي انتقل، ولم يتخيل أحد أن يرحل هذا الكم من اللاعبين البارزين إلى السعودية".

وأكمل: "أعتقد أنه سينتقل المزيد من اللاعبين في المستقبل، وهذا ما يجب على الأندية إدراكه. رياض تلقى عرضا خياليا ولهذا السبب لم نستطع أن نطلب منه رفضه".

وأكمل غوارديولا "(السعودية) تريد تأسيس بطولة دوري قوي، وحتى الآن ناجحة في ذلك...".

وأصبح الدوري السعودي جاذبا للعديد من اللاعبين منذ انتقال رونالدو إلى النصر في يناير الماضي، حيث انضم كريم بنزيما، الفائز بالكرة الذهبية، إلى الاتحاد بطل الدوري، وانضم مواطنه نغولو كانتي إلى الاتحاد أيضا قادما من تشيلسي، كما التحق البرازيلي فيرمينو بنادي أهلي جدة، والإنجليزي جوردان هندرسون بالاتفاق.