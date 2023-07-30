انت الأن تتابع خبر نابولي يطلب 200 مليون يورو لبيع نجمه للهلال السعودي والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تلقى الهلال السعودي ردا سلبيا على محاولته الأولى للتعاقد مع مهاجم جديد في الصيف الحالي، عقب فشله في ضم الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

وكان الهلال عرض 300 مليون يورو على باريس، بالإضافة إلى راتب يصل إلى 700 مليون على مبابي، لكن الأخير رفض الانتقال إلى الدوري السعودي.

ووفقا لموقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي، قدم الهلال السعودي عرضا يبلغ 130 مليون يورو لضم النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي، هذا الصيف.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن أوريليو دي لاورينتس، رئيس نابولي، رفض عرض الهلال، لأنه يقدر أوسيمين ب200 مليون يورو.

يذكر أن أوسيمين كان على طاولة أكثر من عملاق أوروبي هذا الصيف مثل باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد، لا سيما بعد أن قدم موسما رائعا مع نابولي.

وكان فيكتور أوسيمين (24 عاما) أحد الركائز الأساسية في تتويج نابولي بلقب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي.