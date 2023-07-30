ليفربول يكتسح ليستر سيتي برباعية
حقق ليفربول الإنجليزي فوزا كبيرا أمام ليستر سيتي وتغلب عليه 4 - صفر يوم الأحد في مباراة كرة القدم الودية التي جمعت الفريقين في سنغافورة ضمن استعداداتهما للموسم الجديد.
وافتتح داروين نونيز التسجيل لليفربول في الدقيقة 30، ثم أضاف بوبي كلارك الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 35.
وواصل ليفربول تفوقه ليضيف الهدف الثالث في شباك ليستر سيتي في الدقيقة 38 عن طريق ديوغو جوتا، ثم اختتم بين دوك التسجيل بالهدف الرابع للفريق في الدقيقة 64.
ويواصل ليفربول استعداداته للموسم بلقاء بايرن ميونخ الألماني يوم الأربعاء المقبل، ثم يلتقي دارمشتاد الألماني يوم الاثنين من الأسبوع المقبل.
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