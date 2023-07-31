انت الأن تتابع خبر عدنان حمد يعتذر عن تدريب الفيصلي .. تفاصيل والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - اعتذر العراقي عدنان حمد، المدير الفني السابق لمنتخب الأردن، عن تولي مهمة تدريب فريق الفيصلي وذلك وفق ما نشره موقع "كورة" المختص بالشأن الكروي.

وقال فراس حياصات، عضو مجلس الإدارة في تصريحات متلفزة، إن إدارة الفيصلي اجتمعت لمدة ساعتين لمناقشة استقالة المدير الفني جمال أبو عابد.

ولفت إلى أن 3 أعضاء من مجلس الإدارة منهم نائب الرئيس، اجتمعوا مع أبو عابد لمحاولة إقناعه بالتراجع عن الاستقالة لكنه رفض ذلك.

وأكد أن الفيصلي، وبعد الموافقة على استقالة أبو عابد، تواصل مع العراقي عدنان حمد لتسلم المهمة لكنه رفض، وهو الوحيد الذي تمت مفاتحته فيما يخض إمكانية تدريب الفريق.

وأوضح حياصات أن الفيصلي سيعقد اجتماعا بعد يومين لدراسة الخيارات المتاحة للتعاقد مع مدير فني جديد.

وكشف عن أن إدارة نادي الفيصلي لم تتفاوض مع أي مدرب خلال تواجد أبو عابد على رأس عمله.

وأشار إلى أن أبو عابد، أكد أن استقالته جاءت لأسباب شخصية.