4 أندية تصعد لمصاف الدرجة الثانية لكرة القدم

انت الأن تتابع خبر4 أندية تصعد لمصاف الدرجة الثانية لكرة القدم والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حسمت فرق أم السرب و ارحابا وشباب حوران وحريما تأهلها إلى دوري الدرجة الثانية لكرة القدم للموسم المقبل، بعد اختتام منافسات دوري الدرجة الثالثة لموسم 2023/2024.

وضمن الدور 8 من دور الدرجة الثالثة، تغلب أم السرب على دير علا 2-1، فيما حسم ارحابا تأهله بعد فوزه على مؤاب بالركلات الترجيحية 10-9 بعد التعادل في الوقت الأصلي 1-1.

وضمن شباب حوران صعوده إلى دوري "الثانية" بعد فوزه على علان بالركلات الترجيحية 4-3 بعد التعادل في الوقت الأصلي 2-2، فيما عبر حريما نظيره الطالبية بالركلات الترجيحية 4-2 بعد التعادل في الوقت الأصلي بدون أهداف