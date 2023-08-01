ترتيب مجموعات البطولة العربية للأندية ومواعيد مباريات الجولة الثالثة

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رياض - احمد صلاح - أُسدل الستار على مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في البطولة العربية للأندية، المقامة في المملكة العربية السعودية في الفترة من 27 يوليو حتى 12 أغسطس، تحت مسمى كأس الملك سلمان للأندية.البطولة العربية للأندية تشهد مشاركة 16 نادي عربي، مقسيمن على 4 مجموعات، يصعد منها الأول والثاني لدور الثمانية ثم تتواصل المباريات بنظام خروج المغلوب.

ويحصل البطل على 6 مليون دولار، بينما الوصيف يحصل على 2.5 مليون دولار.

وتأكد صعود كل من فرق الاتحاد السعودي، الرجاء المغربي والوحدة الإماراتي، بينما تأكد مغادرة فرق الكويت الكويت، الاتحاد المنستيري التونسي، الصفاقسي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري.

ترتيب المجموعات في البطولة العربية للأندية

المجموعة الأولى

1- الاتحاد السعودي 6 نقاط

2- الشرطة العراقي 4 نقاط

3- الترجي التونسي نقطة واحدة

4- الصفاقسي التونسي بلا نقاط

المجموعة الثانية

1- السد القطري 4 نقاط

2- الأهلي طرابلس الليبي نقطتين

3- الوداد المغربي نقطتين

4- الهلال السعودي نقطة واحدة

المجموعة الثالثة

1- النصر السعودي 4 نقاط

2- الشباب السعودي 4 نقاط

3- الزمالك المصري 3 نقاط

4- الاتحاد المنستيري التونسي بلا نقاط

المجموعة الرابعة

1- الرجاء المغربي 6 نقاط

2- الوحدة الإماراتي 6 نقاط

3- شباب بلوزداد الجزائري بلا نقاط

4- الكويت الكويتي بلا نقاط

مواعيد مباريات الجولة الثالثة من البطولة العربية للأندية

الأربعاء 2 أغسطس

الهلال السعودي : الوداد المغربي – الساعة 3 عصراً بتوقيت القاهرة والسعودية.

السد القطري : الأهلي طرابلس الليبي – الساعة 3 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية.

الشرطة العراقي : الاتحاد السعودي – الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية.

الترجي التونسي : الصفاقسي التونسي – الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية.

الخميس 3 أغسطس

شباب بلوزداد الجزائري : الكويت الكويتي – الساعة 3 عصراً بتوقيت القاهرة والسعودية.

الوحدة الإماراتي : الرجاء المغربي – الساعة 3 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

الزمالك المصري : النصر السعودي – الساعة 5 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

الشباب السعودي : الاتحاد المنستيري التونسي – الساعة 5 مساء بتوقيت مصر والسعودية.