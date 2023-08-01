انت الأن تتابع خبر مرتضى منصور وطلب غريب بعد مباراة الزمالك والشباب السعودي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المعزول بحكم قضائي، ان فريقه خسر أمام فريق الشباب السعودي في البطولة العربية للأندية، بركلة جزاء ظالمة وليس لها أساس من الصحة.مرتضى منصور في تصريحات عبر قناته بموقع “يوتيوب”، قال أن ناديه تقدم باحتجاج إلى الاتحاد العربي لكرة القدم، ضد حكم مباراة الزمالك والشباب السعودجي، مطالباً بإعادة المباراة أو إلغاء الهدف.

مرتضى منصور يهاجم معلق مباراة الزمالك والشباب

وواصل منصور تصريحاته قائلا، معلق المباراة افسد اللقاء و أشاد بفريق الشباب الذي لم يهدد مرمي الزمالك وطول المباراة يقول الله يا شباب يا سلام يا شباب عظيم يا شباب كبير يا شباب و الزمالك له كرة في العاضرة لأحمد سيد زيزو و تسديدة شيكابالا وأيضا ضربة جزاء لـ سيف الجزيري لم يتم احتسابها, ورغم ذلك لم يشيد المعلق بما قدمه الفارس الأبيض في المباراة.

وواصل منصور انتقاده لحكم المباراة قائلا:” العالم كله شاهد مهزلة هذا الحكم ومنتظرين الاتحاد العربي هيعمل ايه في احتجاجنا”.

وطالب منصور بوجود معليق محايد في مباراة الزمالك والنصر السعودي يوم الخميس المقبل، في الجولة الثالثة من دور المجموعات في البطولة العربية للأندية.

وشدد مرتضى منصور على أن تواجده في النادي درس انه يتواجد بالزمالك في الهزيمه قبل الفوز.

من جهة أخرى، كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن تفاصيل زيارة مرتضى منصور لمقر اتحاد الكرة المصري في الأسبوع الماضي لحل مشكلة منع النادي من القيد.

ميدو قال في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور، أن منصور تواجد في مقر اتحاد الكرة لحل أزمة قيد اللاعبين، وأضاف أن عقود اللاعبين الجدد ليس لها قيمة بدون حل أزمة القيد.



