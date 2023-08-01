منافسات البطولة العسكرية للملاكمة تبدأ اليوم

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رياض - احمد صلاح - تصفية لانتقاء عناصر المنتخب العسكري المشارك في البطولة العربية العسكرية المقبلة التي تقام اواخر العام الحالي، وبمشاركة نخبة من اللاعبين، انطلقت اليوم الثلاثاء، منافسات بطولة القوات المسلحة الأردنية _ الجيش العربي للملاكمة 2023.

وتقام البطولة في صالة الشهيد راشد الزيود بمدينة الحسين للشباب، بمشاركة 5 فرق تمثل وحدات وتشكيلات القوات المسلحة الأردنية.

ويشارك في البطولة، لاعب المنتخب الوطني وزن فوق الثقيل احمد طعيمات من فريق المنطقة العسكرية الشمالية، وفي نفس الوزن لاعب المنطقة العسكرية الوسطى ولاعب المنتخب الوطني محمود غانم، ولاعب قيادة سلاح المدفعية إبراهيم شيحة.

ويشرف على تحكيم وإدارة اللقاءات حكام الاتحاد الأردني للملاكمة، وبإشراف و تنظيم حكام الاتحاد الرياضي العسكري.