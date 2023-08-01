إنتر يقلب تأخره إلى فوز على سان جيرمان

إنتر يقلب تأخره إلى فوز على سان جيرمانحقق إنتر ميلان الإيطالي فوزا مثيرا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي وتغلب عليه 2 - 1 في مباراة كرة القدم الودية التي جمعت بينهما يوم الثلاثاء على الملعب الأولمبي الوطني في العاصمة اليابانية طوكيو.

وتأتي المباراة ضمن استعدادات الفريقين لخوض منافسات الموسم الجديد في وقت لاحق من أغسطس الجاري.

وتقدم باريس سان جيرمان بهدف سجله البرتغالي فيتور فيريرا "فيتينيا" في الدقيقة 63 .

لكن إنتر ميلان قلب الموازين في الدقائق الأخيرة، حيث حسم المباراة لصالحه بهدفين سجلهما سيباستيانو إسبوزيتو وستيفانو سينسي في الدقيقتين 81 و83.