انت الأن تتابع خبر قرار مهم من أندية الدرجة الثانية لكرة القدم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت أندية الدرجة الثانية لكرة القدم الأردنية، عن قرارات جديدة، بعد أن قام اتحاد اللعبة برفع الدعم المالي لها.

ورفع الاتحاد الأردني لكرة القدم الدعم المالي لأندية الدرجة الثانية، إلى 9.5 آلاف دينار سنويا، وفقا لراتب شطناوي.

وأكد شطناوي، إن 13 ناديا في الدرجة الثانية من أصل 16 عقدوا اجتماعا في عمّان الاثنين، وافقت خلاله "رغم صعوبة الوضع المادي، (العودة عن القرار)، مقدمين المشاركة والمصلحة العامة على المغالبة وتقديرا وتثمينا لأسرة الاتحاد الأردني لكرة القدم وجميع الجهود التي بذلت لإعادة الدعم" بحضور عضو الاتحاد فؤاد الدويري.

وكان اتحاد كرة القدم قرر تخفيض الدعم المقدم إلى أندية الدرجة الثانية من 12 ألف دينار إلى 3 آلاف دينار سنويا، وقررت الهيئة التنفيذية في الاتحاد إعادة توجيه الموارد المالية لدعم الفئات العمرية، على ما ذكرت الأمينة العامة للاتحاد، سمر نصار، الشهر الماضي.

وإثر قرار تخفيض الدعم، قررت الأندية المشاركة في دوري الدرجة الثانية البالغ عددها 16، تعليق مشاركتها في البطولة التي من المقرر أن تنطلق في شهر أيلول المقبل.

لكن اتحاد كرة القدم قرر إعادة الدعم لأندية الدرجة الثانية بطريقة أخرى، حيث قرر تخصيص مبلغ 6 آلاف دينار من صندوق الاتحاد، وقبول تبرع من إحدى الشركات الراعية بقيمة 50 ألف دينار توزع على الأندية الـ 16 بحيث يحصل كل نادي على 3500 دينار تقريبا ليصل إجمالي المبلغ إلى 9500 دينار، بحسب شطناوي.

نائب رئيس اتحاد كرة القدم، مروان جمعة، اشار إلى إن الاتحاد يعتزم دعم أندية الدرجة الثانية التي تمتلك فئات عمرية بمبلغ بين 1500- 2000 دينار، وهو ما يرفع الدعم لكل ناد إلى نحو 11 ألف دينار.

اتحاد كرة القدم، تحدث عن "اتفاق" مع أندية الدرجة الثانية على أن التخفيض التدريجي سيستمر في العام المقبل بحيث يصل إلى 3 آلاف دينار مع "إمكانية توفير راعٍ يزيد الدعم" لهذه الأندية. وفي المقابل نفى شطناوي الوصول لهذا الاتفاق.

شطناوي وهو رئيس نادي شباب نادي حوارة، المنافس في دوري الدرجة الثانية، قال إن الاجتماع كان إيجابيا وتَوحدت الكلمة من أجل العودة إلى التحضيرات ومنها إلى المشاركة التي هي الأساس في الدوري وكأس الأردن.

ودعا شطناوي، اتحاد كرة القدم، إلى إعادة النظر بموعد انطلاق دوري الدرجة الثانية بتأخيره من 10 أيام إلى أسبوعين لتتمكن الأندية من الاستعداد والتحضير بسبب ضيق الفترة الفاصلة، وعدم وجود الوقت الكافي وتسارع اقتراب الدوري.

ومن المقرر أن ينطلق دوري الدرجة الثانية في 7 من أيلول المقبل.

وطالب شطناوي كذلك، الاتحاد، بـ "حماية اللاعب الهاوي من تغول الأندية الأخرى التي بدأت باصطياد الاعبين مؤخرا دون علم الأندية".

وفي عام 2021 قرر اتحاد كرة القدم تحويل أندية الدرجة الثانية إلى أندية هواة.

شطناوي دعا إلى "عودة لاعبي الدرجة الثالثة من أجل المشاركة بدوري الدرجة الثانية لما له من أثر مالي وتقليل الفاتورة المالية".

وكانت فرق أم السرب وارحابا وشباب حوران وحريما حسمت تأهلها إلى دوري الدرجة الثانية للموسم المقبل، بعد اختتام منافسات دوري الدرجة الثالثة لموسم 2023/2024.