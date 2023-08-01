انت الأن تتابع خبر الإقالة الثالثة في الموسم لبادو الزاكي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنَ الاتّحاد السودانيّ لكرة القدم توصّله إلى اتفاقٍ نهائيٍ مع مدرّب المنتخب السودانيّ بادو الزاكي، مغربيّ الجنسيّة، حيثُ يقضي الاتّفاق بفسخ العقد بالتّراضي ليرحل عن تدريب المنتخب بعدما كان تعاقد معه في مارس الماضي. كما أعلنَ الاتّحاد عن تعيين يوسف فرتوت، سودانيّ الجنسيّة، منصب المدرب بعدما كان يشغل منصبَ مدربٍ مُساعد.

هذا وقد خسر منتخب السودان مباراتينِ مع الزاكي، في حين حقّق الفوزَ في مباراةٍ واحدةٍ على منتخب الغابون ضمن مشوار التصفيات الإفريقية.

وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه هي الإقالة الثالثة للمغربيّ بادو الزاكي في هذا الموسم؛ بعد إقالتِهِ من تدريب كلٍ من اتحاد طنجة، وبعدها هلال الشابّة التونسي، وأخيرًا المنتخب السودانيّ.