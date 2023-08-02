برشلونة يهزم ميلان بصاروخية فاتي

برشلونة يهزم ميلان بصاروخية فاتيحقق فريق برشلونة الإسباني فوزه الثاني على التوالي ضمن الجولة التحضيرية في الولايات المتحدة الأمريكية بعد تغلبه على نادي ميلان الإيطالي بهدف وحيد، في المباراة الودية بكرة القدم، التي جمعتهما يوم الأربعاء.

ويعود الفضل في فوز الفريق الكتالوني لمهاجمه أنزو فاتي، الذي سجل هدف الفوز الوحيد له بتسديدة رائعة بحلول الدقيقة 55 من زمن اللقاء على ملعب “أليجانت – Allegiant Stadium” بمدينة بارادايس في ولاية نيفادا.

واستبعد الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة، من هذه المباراة الثنائي الفرنسي عثمان ديمبلي والإيفواري فرانك كيسيه، ليثير التكهنات حول رحيلهما هذا الصيف.

وحقق فريق برشلونة فوزه الثاني على التوالي، بعد الانتصار على غريمه التقليدي ريال مدريد (3-0) في لقاء “الكلاسيكو” الذي جمعهما يوم الأحد الماضي، وخسر أمام أرسنال بثلاثة أهداف مقابل خمسة.

بينما تعرض نادي ميلان للهزيمة الثانية خلال جولته الصيفية في الولايات المتحدة، أمام ريال مدريد وبرشلونة، مقابل تعادل مع يوفنتوس.