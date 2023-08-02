انت الأن تتابع خبر ملخص أهداف مباراة ميلان ضد برشلونة.. هدف واحد يحسم اللقاء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتهت مباراة ميلان ضد برشلونة ، بنتيجة هدف دون رد لصالح الفريق الكتالوني ، في المباراة الودية التي اقيمت بينهما ، فجر اليوم ، ضمن منافسات الجولة التحضرية بأمريكا إستعدادا للموسم الجديد من البطولات المحلية والاوروبية

ميلان ضد برشلونة

وأُحرز هدف برشلونة في الدقيقة 55 من عمر مباراة ميلان ضد برشلونة من تسديدة قوية لـ إنسو فاتي.وكان فريق برشلونة قد حقق الفوز علي غريمه التقليدي ريال مدريد في المباراة الودية التي اقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة التحضيرية بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد سجلها كلا من عثمان ديمبلي ولوبيز وفيران توريس

مباراة برشلونة ضد ميلان

شهدت مباراة ميلان ضد برشلونة إستبعاد فرانك كيسية وعثمان ديمبيلي من قائمة تشافي المدير الفني لفريق برشلونة وسط تكهنات عديدة برحيل الثنائي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وبعد مباراة ميلان ضد برشلونة أكد تشافي بالفعل وجود عرض لضم ديمبيلي خلال الإنتقالات الصيفية لصالح فريق باريس سان جيرمان ويبدو أن اللاعب وافق علي العرض وينتظر من الإدارة الرد .

وقال تشافي خلال تصريحات تلفيزيونية بعد مباراة ميلان ضد برشلونة أن برشلونة غير قادر علي منافسة عرض باريس سان جيرمان بجانب أن اللاعب أخبر الإدارة .

وأشار تشافي بعد مباراة ميلان ضد برشلونة أن الإدارة إعتنت بـ ديمبيلي كثيرا حتي يستمر مع الفريق ولكن العرض المفدم من نادي باريس سان جيرمان خارج نطاق المنافسه وسوق الإنتقالات ايضا .

جدير بالذكر ان فريق برشلونة يواجه منافسه توتنهام الإنجليزي في كأس جوهان جامبر الودية وهي أخر مباريات الفريق الكتالوني قبل إنطلاق الموسم المحلي في بطولة الدوري الإسباني

وستكون أول مباراة لفريق برشلونة ضد منافسه خيتافي يوم الأحد الموافق 13-8 في الجولة الإفتتاحية والأولي من بطولة الدوري الإسباني الممتاز .