موعد مباراة اتحاد جدة ضد الشرطة العراقي في البطولة العربية والقنوات الناقلة

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رياض - احمد صلاح - تقام اليوم مباراة قوية بين فريق اتحاد جدة ضد الشرطة العراقي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من البطولة العربية للأندية “ كأس الملك سلمان ” .

موعد مباراة اتحاد جدة ضد الشرطة العراقي

وتقام مباراة اتحاد جدة ضد الشرطة العراقي اليوم في البطولة العربية للأندية، اليوم في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية .

وتلعب مباراة اتحاد جدة ضد الشرطة العراقي علي ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية)

ويتواجد اتحاد جدة رفقة الشرطة العراقي في المجموعة الأولي من البطولة العربية للأندية رفقة كلا من الترجي والصفاقسي التونسي

وقبل مباراة اتحاد جدة ضد الشرطة العراقي ، يحتل فريق اتحاد جدة المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط بينما يحتل فريق الشرطة العراقي المركز الثاني برصيد 6 نقاط فيما جاء الترجي التونسي في المركز الثالث بنقطة واحدة ويتذيل فريق الصفاقسي التونسي الترتيب بدون نقاط .

اتحاد جدة و الشرطة العراقي

وحقق فريق اتحاد جدة الفوز علي منافسة الترجي التونسي في إفتتاح مواجهات المجموعة بالبطولة العربية بنتيجة هدفين مقابل هدف وبعدها فاز الاتحاد علي الصفاقسي التونسي بهدف دون رد في الجولة الثانية

علي الجانب الأخر حقق فريق الشرطة العراقي الفوز علي الصفاقسي التونسي بهدف دون رد في الجولة الأولي قبل أن يتعادل مع الترجي التونسي في الجولة الثانية سلبيا

كما يلعب فريق الترجي التونسي أمام مواطنة الصفاقسي اليوم في تمام الساعة السادسة مساء ضمن منافسات نفس الجولة من البطولة العربية للاندية .

جدير بالذكر أن نادي اتحاد جدة توج بلقب البطولة العربية مرة واحدة فقط في تاريخه عام 2005 بالفوز علي الصفاقسي التونسي بنتيجة هدفين دون رد في المباراة النهائية .