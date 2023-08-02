رابط حجز تذاكر مباراة الهلال السعودي والوداد المغربي غي كأس الملك سلمان 2023

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رياض - احمد صلاح - تقام اليوم مباراة الهلال السعودي والوداد المغربي في مواجهة قوية ومرتقبة علي المستوي الجماهيري ، وذلك ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة العربية للأندية التي تقام حاليا في السعودية .

وتلعب مباراة الهلال السعودي والوداد المغربي علي ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية

موعد مباراة الهلال السعودي والوداد المغربي

وتنطلق مباراة الهلال السعودي والوداد المغربي في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية ويمكنك متابعتها عبر قناة SSC1 HD الناقل الحصري لمباريات البطولة العربية .

ويمكن للجماهير حجز تذكرة مباراة الهلال السعودي والوداد المغربي عبر موقع البطولة العربية من خلال الرابط هنــــــــــا

ويتواجد نادي الهلال السعودي مع الوداد الغربي في المجموعة الثانية بـ البطولة العربية رفقة الأهلي الليبي والسد القطري

وكان نادي الهلال السعودي قد تعادل مع فريق الأهلي الليبي في الجولة الاولي من دور المجموعات من البطولة العربية قبل أن يخسر المباراة الثانية أمام السد القطري بنتيجة ثلاثة

أهداف مقابل هدفين

الهلال والوداد

علي الجانب الأخر تعادل فريق الوداد المغربي سلبيا في مباراته الأولي أمام السد القطري وبعدها تعادل ايجابي مع فريق الأهلي الليبي بنتيجة هدف لكل منهما .

ويحتل فريق السد القطري المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط في حين يحتل فريق الوداد المغربي المركز الثاني برصيد نقطتين رفقة الأهلي الليبي صاحب المركز الثالث بينما فريق الهلال في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة

جدير بالذكر أن نادي الهلال السعودي حقق لقب البطولة العربية مرتين أعوام 94 ، 95

[مباراة الهلال السعودي والوداد المغربي]