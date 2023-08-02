رابط حجز تذاكر مباراة نادي الوحدة الإماراتي والرجاء المغربي 2023

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رياض - احمد صلاح - أتاح الإتحاد العربي لكرة القدم تذاكر مباراة نادي الوحدة الإماراتي والرجاء المغربي 2023، والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من البطولة العربية.

ويستطيع الجمهور حجز تذاكر مباراة نادي الوحدة الإماراتي والرجاء المغربي 2023 ، عبر الموقع الرسمي للإتحاد العربي للكرة القدم أو من خلال الرابط هنـــــــــــا

نادي الوحدة الإماراتي والرجاء المغربي 2023 ، والمقرر إقامتها اليوم علي ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها

موعد مباراة نادي الوحدة الإماراتي والرجاء

تقام مباراة نادي الوحدة الإماراتي والرجاء، يوم الخميس الموافق 3 أغسطس 2023، في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية

أسعار تذاكر مباراة نادي الوحدة الإماراتي والرجاء المغربي

A1 :

20.00 ريال

A2 :

50.00 ريال

B1 :

20.00 ريال

B2 :

50.00 ريال

PREMIUM 1 :

100.00 ريال

PREMIUM 2 :

100.00 ريال

GOLD 1 :

550.00 ريال

GOLD 2 :

550.00 ريال

VIP :

1,200.00 ريال

Handicap :

0.00 ريال

ويتم حجز تذاكر مباراة نادي الوحدة الإماراتي والرجاء المغربي 2023 عبر موقع تكت مكس التابع للبطولة العربية أو من خلال الرابط

ويحتل فريق الرجاء المغربي المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الرابعة من البطولة العربية برصيد 6 نقاط بينما يحتل الوحدة المركز الثاني بنفس الرصيد وضمن الثنائي التأهل للدور المقبل من البطولة

وكان فريق الرجاء المغربي حقق الفوز علي شباب بلوزداد المغربي بنتيجة هدفين مقابل هدف وبعدها الفوز علي الكويت بنتيجة هدفين دون رد كما حقق الوحدة الأماراتي الفوز علي الكويت بنتيجة هدفين مقابل هدف وبنفس النتيجة علي شباب بلوزداد