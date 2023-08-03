انت الأن تتابع خبر بقيمة عالية جدًا .. النصر يرغب بضمّ ماركينيوس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالَ موقع "egool" البرتغاليّ إنّ هناكَ رغبة لدى نادي النّصر السعوديّ في ضمّ البرازيليّ ماركينيوس، لاعب باريس سان جيرمان، بعد فشله في التعاقد مع غوستافو غوميز، لاعبُ الفريق الفرنسيّ بالموسم الجديد.

ووفقًا للموقع فإنّ ‎النصر يستعد لتقديم عرضٍ ثالثٍ للنادي الفرنسيّ، بقيمةٍ تتجاوز 30 مليون يورو للتعاقد مع المدافع خلال فترة الانتقالاتِ الصيفيّة الجاريّة.

وأشار الموقع إلى أنّ النادي السعوديّ يسعى لكسب خدمات ماركينيوس، بناءً على طلبٍ من البرتغاليّ لويس كاسترو، مدرّب الفريق.

في حين أشار الصحفيّ الإيطاليّ رودي جاليتي، عبر حسابه على إكس (تويتر سابقًا)، إلى أنّ المدافع البرازيليّ ماركينيوس، أعطى موافقَتَه على بدء المفاوضات مع نادي النّصر.

يلعب ماركينيوس البالغ من العمر 29 عامًا، لنادي باريس سان جيرمان منذ 2013، قادمًا من روما الإيطاليّ، ويلعب أيضًا للمنتخب البرازيليّ منذ 2013.