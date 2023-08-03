انت الأن تتابع خبر في اللّحظات الأخيرة بايرن يفوز على ليفربول والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حقق نادي بايرن ميونخ الألمانيّ فوزًا، (4 - 3) على ليفربول الإنجليزي، في المباراة الوديّة التي أقيمت بينهما على ملعب سنغافورة الوطنيّ، الأربعاء، ضمن استعدادات الفريقينِ للموسم الجديد.

وبادر ليفربول بالتسجيل مبكرًا عن طريق الهولندي كودي جاكبو في الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف مواطنه فيرجيل فان دايك الهدف الثاني للفريق الإنجليزيّ في الدقيقة 28.

وسرعان ما استعاد بايرن اتزانه، ليعود إلى اللقاء من جديد، عقب تسجيل سيرج غنابري وليروي ساني هدفين للفريق الألماني في الدقيقتين 33 و42 على الترتيب، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 2 - 2.

وتواصلت الإثارة بين الفريقين في الشوط الثاني، حيث تقدم ليفربول مرة أخرى بعدما أحرز الهدف الثالث بواسطة الكولومبي لويس دياز في الدقيقة 66، غير أنّ جوسيب ستانيشيتش سجل هدف التعادل لبايرن في الدقيقة 80.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 3 - 3 أحرز فرانس كراتزيغ هدف الفوز لبايرن ميونخ في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.