انت الأن تتابع خبر الصلاج يُتوج بميداليتين برونزيتين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توج لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال، عاصم الصلاج، مساء اليوم الأربعاء، بميداليتين برونزيتين، وذلك خلال مشاركته في بطولة آسيا للناشئين والشباب والمقامة في مدينة دلهي الهندية.

ونجح "الصلاج" في نيل برونزيتي النتر والمجموع العام ضمن منافسات سن ٢٠ عاماً وضمن فئة وزن ٩٦ كغم.

وتمكن "الصلاج" من رفع ١٤٥ كغم في الخطف و١٨٠ كغم في النتر وسجل مجموع بلغ ٣٢٥ كغم.



يذكر أن "الصلاج" تمكن الشهر الماضي من نيل ميداليتين برونزيتين ضمن منافسات دورة الألعاب العربية والتي استضافتها الجزائر.