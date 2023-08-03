انت الأن تتابع خبر الإيطاليّ جيانلويجي بوفون يعلن اعتزاله والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن حارس المرمى الإيطاليّ جيانلويجي بوفون اعتزاله كرة القدم، الأربعاء، بعد مسيرة دامت 28 عامًا حقق فيها نجاحات غير مسبوقة مع ناديه ومنتخب بلاده.

وقال بوفون، الذي حقق كأس العالم 2006، بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطاليّ عشر مرات مع يوفنتوس بالإضافة للقب دوري الأضواء الفرنسي مع باريس سان جيرمان، في بيانٍ له: "هذا ما لديّ. أعطيتموني كل شيء وأعطيتكم كل شيء. فعلنا ذلك معًا".

ويعتبر بوفون واحدًا من أفضل حراس المرمى في التاريخ، وأنهى مسيرته مع بارما حيث بدأ، في دوري الدرجة الثانية الإيطالي وعانى من الإصابات في موسمه الأخير.

وانضم بوفون إلى يوفنتوس من بارما عام 2001 وقضى معظم مسيرته مع الفريق عدا موسم 2018-2019 الذي مثّل فيه باريس، قبل العودة من جديد للفريق الذي يتخذ من تورينو مقرًا له ثم انضم لبارما في يونيو/ حزيران 2021.

وخاض بوفون 657 مباراة في الدوري الإيطالي ليحقق رقمًا قياسيًا وفاز بجائزة أفضل لاعب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) عام 2003.