انت الأن تتابع خبر اهداف مباراة ريال مدريد ويوفنتوس الودية.. فوز السيدة العجوز بالثلاثة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - انتهت مباراة ريال مدريد ويوفنتوس الودية، التي انطلقت في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء 3 أغسطس، بفوز الفريق الإيطالي بثلاثة أهداف مقبل هدف.مباراة ريال مدريد ويوفنتوس الودية، أقيمت في أمريكا في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد في الدوريات المحلية، حيث يتواجد الفريقان في الولايات المتحدة لخوض معسكر تدريبي، قبل انطلاق الموسم الجديد في شهر أغسطس المقبل.
وكان الريال قد خسر أخر ودياته أمام برشلونة في الكلاسيكو الودي الذي جمع الفريقين في أمريكا وفاز قبلها على مانشستر يونايتد بهدفين دون رد، وعلى ميلان بثلاثة أهداف لهدفين.
ملخص مباراة ريال مدريد ويوفنتوس
يوفنتوس بدأ بالتهديف مبكراً في الدقيقة الاولى عن طريق مويس كين في الثانية 48.
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المتعة تبدأ مبكراً..
مويس كين يسجل الهدف الأول لليوفي في الثانية 48#يوفنتوس_ريال_مدريد #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/0WniQvUKrG
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV)
المتعة تبدأ مبكراً..— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 2, 2023
مويس كين يسجل الهدف الأول لليوفي في الثانية 48#يوفنتوس_ريال_مدريد #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/0WniQvUKrG
فينيسيوس حاول التسجيل في الدقيقة السابعة، ولكن حارس يوفنتوس يبعد تصويبة نجم الريال.
" rel="nofollow noopener" target="_blank">August 2, 2023
المتعة تبدأ مبكراً..
مويس كين يسجل الهدف الأول لليوفي في الثانية 48#يوفنتوس_ريال_مدريد #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/0WniQvUKrG
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV)
المتعة تبدأ مبكراً..— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 2, 2023
مويس كين يسجل الهدف الأول لليوفي في الثانية 48#يوفنتوس_ريال_مدريد #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/0WniQvUKrG
في الدقيقة 20، تيموتي وياه يسجل أول أهدافه مع يوفنتوس ليجعلها ثنائية في مرمى النادي الملكي.
" rel="nofollow noopener" target="_blank">August 3, 2023
“ما أجل التوقيع أولا في مرمى ريال مدريد”
تيموتي وياه يسجل أول أهدافه مع يوفنتوس واليوفي يتقدم 2-0 على الريال#يوفنتوس_ريال_مدريد #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/kVcFUX4BbQ
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV)
"ما أجل التوقيع أولا في مرمى ريال مدريد"— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 3, 2023
تيموتي وياه يسجل أول أهدافه مع يوفنتوس واليوفي يتقدم 2-0 على الريال#يوفنتوس_ريال_مدريد #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/kVcFUX4BbQ
وفي الدقيقة 22 يهدر خوسيلو فرصة هدف محقق لريال مدريد.
" rel="nofollow noopener" target="_blank">August 3, 2023
خوسيلو يهدر فرصة هدف محقق لريال مدريد#يوفنتوس_ريال_مدريد #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/baQ8WUTXJJ
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV)
خوسيلو يهدر فرصة هدف محقق لريال مدريد#يوفنتوس_ريال_مدريد #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/baQ8WUTXJJ— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 3, 2023
وفي الدقيقة 37، محاولة جميلة من فينيسيوس لكن فوق المرمى بقليل.
" rel="nofollow noopener" target="_blank">August 3, 2023
محاولة جميلة من فينيسيوس لكن فوق المرمى بقليل..#يوفنتوس_ريال_مدريد #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/hFNCPgKfqL
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV)
محاولة جميلة من فينيسيوس لكن فوق المرمى بقليل..#يوفنتوس_ريال_مدريد #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/hFNCPgKfqL— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 3, 2023
هدف لريال مدريد في الدقيقة 38 عن طريق فينسيوس.
" rel="nofollow noopener" target="_blank">August 3, 2023
التمريرة هدف والإنهاء هدف آخر..
انطلاقة صاروخية من فينيسيوس جونيور وهدف بإنهاء مميز#يوفنتوس_ريال_مدريد #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/SyXSPOW611
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV)
التمريرة هدف والإنهاء هدف آخر..— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 3, 2023
انطلاقة صاروخية من فينيسيوس جونيور وهدف بإنهاء مميز#يوفنتوس_ريال_مدريد #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/SyXSPOW611
تشيزني ينقذ يوفنتوس من هدف ثان لريال مدريد في الدقيقة 42.
" rel="nofollow noopener" target="_blank">August 3, 2023
تشيزني ينقذ يوفنتوس من هدف ثان لريال مدريد..#يوفنتوس_ريال_مدريد #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/71JREbAfXF
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV)
تشيزني ينقذ يوفنتوس من هدف ثان لريال مدريد..#يوفنتوس_ريال_مدريد #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/71JREbAfXF— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 3, 2023
تصويبة قوية من فيدريكو غاتي يتصدى لها كورتوا حارس الريال.
" rel="nofollow noopener" target="_blank">August 3, 2023
تصويبة قوية من فيدريكو غاتي يتصدى لها كورتوا #يوفنتوس_ريال_مدريد #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/hOppfNL3xW
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV)
تصويبة قوية من فيدريكو غاتي يتصدى لها كورتوا #يوفنتوس_ريال_مدريد #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/hOppfNL3xW— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 3, 2023
في الثواني الأخيرة من زمن اللقاء، يسجل فلاهوفيتش هدف اليوفي الثالث.
" rel="nofollow noopener" target="_blank">August 3, 2023
في الثواني الأخيرة.. يوفنتوس يسجل هدفاً ثالثا عن طريق فلاهوفيتش#يوفنتوس_ريال_مدريد #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/VdkxIylF7d
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV)
في الثواني الأخيرة.. يوفنتوس يسجل هدفاً ثالثا عن طريق فلاهوفيتش#يوفنتوس_ريال_مدريد #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/VdkxIylF7d— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 3, 2023