انت الأن تتابع خبر اهداف مباراة ريال مدريد ويوفنتوس الودية.. فوز السيدة العجوز بالثلاثة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتهت مباراة ريال مدريد ويوفنتوس الودية، التي انطلقت في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء 3 أغسطس، بفوز الفريق الإيطالي بثلاثة أهداف مقبل هدف.مباراة ريال مدريد ويوفنتوس الودية، أقيمت في أمريكا في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد في الدوريات المحلية، حيث يتواجد الفريقان في الولايات المتحدة لخوض معسكر تدريبي، قبل انطلاق الموسم الجديد في شهر أغسطس المقبل.

وكان الريال قد خسر أخر ودياته أمام برشلونة في الكلاسيكو الودي الذي جمع الفريقين في أمريكا وفاز قبلها على مانشستر يونايتد بهدفين دون رد، وعلى ميلان بثلاثة أهداف لهدفين.

ملخص مباراة ريال مدريد ويوفنتوس

يوفنتوس بدأ بالتهديف مبكراً في الدقيقة الاولى عن طريق مويس كين في الثانية 48.

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فينيسيوس حاول التسجيل في الدقيقة السابعة، ولكن حارس يوفنتوس يبعد تصويبة نجم الريال.

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في الدقيقة 20، تيموتي وياه يسجل أول أهدافه مع يوفنتوس ليجعلها ثنائية في مرمى النادي الملكي.

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وفي الدقيقة 22 يهدر خوسيلو فرصة هدف محقق لريال مدريد.

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وفي الدقيقة 37، محاولة جميلة من فينيسيوس لكن فوق المرمى بقليل.

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هدف لريال مدريد في الدقيقة 38 عن طريق فينسيوس.

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تشيزني ينقذ يوفنتوس من هدف ثان لريال مدريد في الدقيقة 42.

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تصويبة قوية من فيدريكو غاتي يتصدى لها كورتوا حارس الريال.

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في الثواني الأخيرة من زمن اللقاء، يسجل فلاهوفيتش هدف اليوفي الثالث.

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