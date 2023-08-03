موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي اليوم في كأس مصر 2023

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رياض - احمد صلاح - يختتم دور ربع نهائي من بطولة كأس مصر 2023، بلقاء يجمع الأهلي والمصري البورسعيدي مساء اليوم الخميس، على أرضية ستاد الجيش المصري ببرج العرب.الأهلي وصل لربع نهائي كأس مصر 2023، بعد الفوز بهدفين دون رد على حساب فريق الداخلية في دور الـ16ن ليواصل المارد الأحمر طريقه في الدفاع عن لقبه بالكأس.

بينما فريق المصري البورسعيدي وصل لدور الـ8 من الكأس، بعد الفوز 3-2 على فريق حرس الحدود في مباراة دور الـ16.

وستكون مواجهة الفريقين اليوم في كأس مصر، تكرار للمواجهة التي جمعتهم في نهاية الدوري الممتاز لموسم2022/2023، وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي

المباراة المرتقبة بين الشياطين الحمر والنسر الأخضر، ستقام اليوم الخميس 3 أغسطس، وتنطلق في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والمصري البورسعيدي

المباراة ستكون منقولة بشكل حصر عبر قناة أون تايم سبورت 1.

قائمة الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى مخلوف – مصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم الدبيس – رامي ربيعه – محمد هاني – خالد عبدالفتاح – علي معلول.

خط الوسط: محمد فخري – اليو ديانج -مروان عطيه – أحمد نبيل “كوكا” – أحمد قندوسي- محمد مجدي “أفشه” – حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – أحمد عبدالقادر – رأفت خليل – بيرسي تاو – محمد الضاوي “كريستو”.

الهجوم: محمود عبدالمنعم “كهربا”.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المصري

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – خالد عبد الفتح – علي معلول

الوسط: أليو ديانج – مروان عطية – محمد مجدي “افشة”

الهجوم: حسين الشحات – محمود عبد المنعم “كهربا” – طاهر محمد طاهر