انت الأن تتابع خبر الزمالك بيزغلل عين مهاجم الأهلي للرحيل عن التتش والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت تقارير إعلامية، عن وجود مفاوضات بين نادي الزمالك واللاعب الكنغولي والتر بواليا، للانضمام لصفوف القلعة البيضاء في الانتقالات الصيفية المقبلة.الإعلامي محمد شبانة، قال في برنامج بوكس تو بوكس، بقناة etc، أن الصفقة الحمراء التي تردد اسمها في وسائل الإعلام، هى والتر بواليا مهاجم الأهلي.

مفاوضات الزمالك مع والتر بواليا

وأضاف شبانة، أن بواليا ذهب هو ووكيله للنادي الأهلي من أجل فسخ العقد بالتراضي للرحيل المجاني عن القلعة الحمراء نحو نادي الزمالك، لكن مسئولي النادي الأحمر فطنوا للأمر ليقوموا بتسجيل اللاعب الكونغولي في قائمة الانتظار.

وقال الإعلامي أمير هشام، عبر برنامج بلس 90 في قناة النهار، أن بعد ما تم الاتفاق بين الأهلي ووالتر بواليا على خروجه إعارة لنادي الجونة ، قام اللاعب الكونغولي بتغير رأيه ويطالب بفسخ التعاقد للرحيل المجاني.

وأكد هشام، أن النادي الأهلي رافض فكرة خروج اللاعب بدون أي مقابل و هيتم إدراج اسم والتر بواليا في قائمة الانتظار.

الأهلي يرفض فكرة فسخ عقد اللاعب من أجل السعي وراء بيعه والاستفادة المادية من ورائه حيث تتجه النية لوضعه على قائمة الانتظار.

مسؤولو النادي الأهلي، كانوا قد تحدثوا مع والتر بواليا، حول فسخ التعاقد معه، ومنحه جزء من المستحقات المتبقية، لكن اللاعب الكونغولي رفض وتمسك بالحصول على جميع مستحقاته، او الاستمرار مع الأهلي

وكان مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر، قد ابلغ مسئولي الأهلي بعدم حاجة الفريق إلى والتر بواليا، وطالب برحيله عن الفريق بشكل نهائي.

الراحلون عن الأهلي

وفي الانتقالات الصيفية 2023، رحل عن القلعة الحمراء كل من حمدي فتحي لنادي الوكرة القطري، شادي حسين ، مصطفى سعد وعلي لطفي لنادي زد.

كما عاد البرازيلي برونو سافيو لنادي بوليفار البوليفي، وأشارت تقارير أن النادي سيستغنى عن الثنائي محمد محمود وعمار حمدي.