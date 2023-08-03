موعد مباراة الزمالك والنصر في البطولة العربية والقنوات الناقلة

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رياض - احمد صلاح - تتجه أنظار عشاق الفارس الأبيض في مصر والوطن العربي مساء اليوم الخميس الموافق 3 أغسطس الجاري، إلي استاد مدينة الملك فهد الرياضية، لمتابعة مباراة الزمالك والنصر السعودي في البطولة العربية.

الزمالك والنصر:

ويلتقي الفريق الأول لكرة القادم بنادي الزمالك مع النصر السعودي في الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة ببطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، والتي سوف يتم من خلالها تحديد الفرق المتأهلة عن هذه المجموعة

ويسعي لاعبو الفارس الأبيض إلي اسعاد جماهيرهم والذهاب بعيداً في البطولة العربية بعد الموسم الصفري حيث خسر لقب الدوري المصري الممتاز بالإضافة إلي الخروج من بطولة دوري أبطال أفريقيا، في المقابل يسعي النصر السعودي إلي الصعود للدور القادمة من البطولة العربية خاصة في ظل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو والوافد لجديد ساديو ماني.

موعد مباراة الزمالك والنصر في البطولة العربية:

تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودي

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والنصر السعودي في البطولة العربية:

تقوم عدد من القنوات بنقل أحداث مباراة الزمالك والشباب السعودي في البطولة العربية وهي قنوات SSC وقناة أبو ظبي الرياضية وقنوات الكأس وقنوات دبي الرياضية.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والنصر السعودي:

ترددات قنوات SSC :

نايل سات

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

عرب سات

التردد: 11747 / 12418

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 2/3

ترتيب مجموعة الزمالك في البطولة العربية :

أما عن ترتيب مجموعة الزمالك في البطولة العربية قبل بدء هذه الجولة وهي كما يلي :

في المركز الأول النصر السعودي برصيد 4 نقاط.

في المركز الثاني الشباب السعودي برصيد 4 نقاط، فارق الأهداف

في المركز الثالث الزمالك المصري، برصيد 3 نقاط

في المركز الرابع الاتحاد المنستيري التونسي، بدون نقطا نهائياً