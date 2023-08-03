منافسات الرالي الوطني تنطلق الجمعة

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رياض - احمد صلاح - تنطلق يوم غد الجمعة، تشهد منطقة تل الرمان، الجمعة، منافسات الرالي الوطني، بمشاركة سائقين وملاحين من الأردن وسلطنة عُمان ولبنان.

وتبلغ الجولة الرابعة من بطولة الأردن للراليات، المسافة الإجمالية للرالي 131.21 كم منها 62.64 مراحل خاصة، ويعد مسار الرالي حصويا، ومراحل الرالي هي سلحوب 1و2 ‏وتبلغ مسافتها 15.67 كم، والرمان 1و2 وتبلغ مسافتها 15.65 كم.‏

وأنهى المشاركون تحضيراتهم للرالي من خلال التدرب على المسار وغيرها من التفاصيل.

‏ويشارك في الرالي الوطني الرابع، سائق من سلطنة عُمان وسائق من لبنان وفريق للسيدات و10 سائقين من الأردن، ‏‎ويضم الرالي فئات ‏‏(‏R5‎، ‏RC2‎، ‏M2‎، ‏TN‏). ‏