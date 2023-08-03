انت الأن تتابع خبر جدول مباريات اليوم الخميس 3 أغسطس والقنوات الناقلة.. الأهلي يقابل المصري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نقدم جدول مباريات اليوم الخميس 3 أغسطس 2023 ويشمل على الكثير من المسابقات والماتشات، ويريد الجميع معرفة المواعيد والقنوات التي تقوم ببثهم، ومن أهمها لقاء الزمالك والنصر السعودي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في البطولة العربية، ومباراة يوفنتوس وريال مدريد، وتبث المباراة على استاد كامبينج وورلد بمدينة أورلاندو الأمريكية.

مباريات اليوم

وتبث الكثير من المباريات اليوم الخميس في كل الأوقات، وتبث الكثير من المباريات الهامة ضمن مجموعات كأس الملك سلمان، وهي التي سوف تكون الفرصة الأخيرة للعديد من الفرق للتأهل لربع النهائي وهو الزمالك أمام النصر السعودي.

جدول مباريات اليوم

ويريد الجميع معرفة مواعيد المباريات والقنوات الناقلة، ويريد أن يتابعها ويشاهدها كل عشاق الساحرة المستديرة، حيث أنه يوجد الكثير من اللقاءات العالمية الهامة الذي يريد أن يشاهدها الجميع.

كأس العالم للسيدات – دور المجموعات “الجولة الثالثة”

المباراة الموعد القناة الناقلة

كوريا الجنوبية – ألمانيا 13:00 مصر والسعودية beIN Sports 2 HD Premium

المغرب – كولومبيا 13:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium

كأس الملك سلمان – دور المجموعات (الجولة الثالثة)

المباراة الموعد القناة الناقلة

شباب بلوزداد – الكويت 16:00 مصر والسعودية SSC. شاهد VIP

الوحدة الإماراتي – الرجاء المغربي 16:00 مصر والسعودية SSC. شاهد VIP

الزمالك المصري – النصر السعودي 18:00 مصر والسعودية SSC. شاهد VIP

الشباب السعودي – الاتحاد المنستيري 18:00 مصر والسعودية SSC. شاهد VIP

كأس مصر – ربع النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة

الأهلي – المصري البورسعيدي 18:00 مصر والسعودية OnTime Sports 1

المباريات الودية التحضيرية – أندية

المباراة الموعد القنوات الناقلة

يوفنتوس – ريال مدريد 02:30 مصر والسعودية AD Sports 1 HD

تشيلسي – بروسيا دورتموند 03:30 مصر والسعودية –

أتلتيكو مدريد – ريال سوسيداد 04:00 مصر والسعودية –

باريس سان جيرمان – تشونبك هيونداي 11:00 مصر والسعودية –

أستون فيلا – لاتسيو 21:30 مصر والسعودية